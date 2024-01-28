شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل قائمة أعمال شركة جرينستون العربية السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة السوق المالية موافقتها على طلب شركة جرينستون العربية السعودية تعديل قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها.

وقالت الهيئة إن ذلك جاء بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02/06/1424هـ ولوائحه التنفيذية.

وأضافت أن القائمة تصبح بعد التعديل: إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، والترتيب، وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية.