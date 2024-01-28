شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

صعود المؤشرات

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 77 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 2.048 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 65.22 مليار جنيه.قفز مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30)، بنسبة 3.47%، ليصل إلى مستوى 28625.76 نقطة، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70)، بنسبة 2.14%، مسجلًا 6724.72 نقطة.بينما حقق مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا مكاسب بنحو 2.41%، لينهي التعاملات عند مستوى 9544.58 نقطة.