الاقتصاد

البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

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واس- القاهرة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 77 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 2.048 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 65.22 مليار جنيه.

صعود المؤشرات

قفز مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30)، بنسبة 3.47%، ليصل إلى مستوى 28625.76 نقطة، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70)، بنسبة 2.14%، مسجلًا 6724.72 نقطة.
بينما حقق مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا مكاسب بنحو 2.41%، لينهي التعاملات عند مستوى 9544.58 نقطة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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