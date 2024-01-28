شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السبائك الذهب فى مصر اليوم الأحد 28 يناير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم الأحد بالمصنعيات الجديدة لعام 2024 ، كما تحرك سعر جرام الذهب عيار 24 وهو العيار المكون للسبائك الذهب في مصر إلى مستويات 4400 جنيها للجرام.





وفيما يلي بيان بأسعار السبائك الذهب سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 4400 جنيها بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 11000 جنيها

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 22000 جنيها .

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 44000 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 88000 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 136800 جنيها

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 220000 جنيه.

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 440000 جنيه





مصنعيات السبائك وتختلف مصنعيات سبائك الذهب بحسب وزن السبيكة، حيث تزداد مصنعيات السبائك الذهب في مصر كلما تراجع وزن السبيكة، فمصنعية سبيكة وزن واحد جرام قد تصل إلى 175 جنيها للمستهلكين في حين مصنعية سبيكة ذهب وزن كيلو قد تكون 27 جنيها فقط.