شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يفتتح برنامجا تدريبيا لـ120 من قيادات شركات التوزيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورأحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة بداية البرنامج التدريبى "قيادة التغير فى ضوء تحديات الطاقة" لعدد 120 قيادة من شركات التوزيع.

وأكد شاكر فى بيان له اليوم على ضرورة النهوض بالعنصر البشرى والاستثمار فيه بداية من أعلى الدرجات الوظيفية خاصة فى نشاط التوزيع لكونهم نقطة التعامل المباشر مع المواطنين والذى يؤكد دورهم كافة مجهودات وانجازات القطاع خلال الأعوام الماضية وكذا ضرورة اختيار افضل العناصر للقيام بهذه المهمه سواء من القطاعات التجارية والشبكات والمالية والادارية والموارد البشرية كمنظومه متكاملة

وان يتم تقديم برامج تساعدهم فى تحقيق المعادلة المهمه لتحقيق التوزان بين موارد القطاع واستمراريته فى الوفاء بدوره وفى نفس الوقت تحقيق رضا العملاء ونقل التجربة لمرؤسيهم في كافة المستويات.

ويأتى ذلك فى ضوء التعاون بين الجانبين المصرى والألمانى ممثله فى المشروع المصرى الألمانى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة (JCEE) فقد تم التعاقد مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة لتنفيذ برنامج قيادة التغيير فى ضوء تحديات الطاقة لقيادات شركات التوزيع فى ضوء خطة الدولة والوزارة فى النهوض وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا فى ضوء إستراتيجية التحول فى مراكز الخدمة التى تم إعدادها بالتعاون مع أحد المكاتب الإستشارية المصرية لحوكمة أفضل للخدمات، تبسيط لإجراءاتها وتصميم قنوات خدمة تلبي توقعات واحتياجات العملاء وبالتوازي مع هذة الإستراتيجية.