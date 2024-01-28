شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. 6.3% لخام برنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع خام القياس العالمي برنت بنحو 6.3%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 6.5%.

وتلقت الأسعار هذا الأسبوع دعما من تراجع مخزونات الخام الأمريكية بأكبر من المتوقع، بجانب مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مصفاة لتكرير النفط في جنوب روسيا.

وأفاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن شركات النفط الروسية تستخدم بشكل متزايد ممر الملاحة الشمالي لتصدير المواد الخام إلى آسيا.

وأشار نوفاك، في مقال نشر أمس في مجلة "سياسة الطاقة" الروسية، إلى أهمية ممر الملاحة هذا لتصدير موارد الطاقة من الحقول الروسية في منطقة القطب الشمالي.

ووفقا لنوفاك، الذي شغل سابقا منصب وزير الطاقة الروسي، فإن شحن البضائع عبر ممر الملاحة الشمالي أصبح ممكن على مدار العام اعتبارا من العام 2024.

ولفت المسؤول الروسي إلى أن ممر الملاحة الشمالي، الذي يبلغ طوله 5556 كيلومترا، هو أقصر طريق بين العالم القديم ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وبحسب المسؤول، فإن شحن البضائع عبر الممر بلغ العام الماضي 2023 نحو 36 مليون طن، وسط توقعات بارتفاعه هذا العام إلى 72 مليون طن، وإلى 194 مليون طن بحلول العام 2030.

وممر الملاحة الشمالي يمتد عبر الدائرة القطبية الشمالية ويربط المحيطين الأطلسي والهادئ، ويعد الممر أقصر طريق مائي بين الجزء الأوروبي من روسيا والشرق الأقصى، ويقع بالكامل داخل المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخاصة لروسيا.

وتخطط موسكو لاستخدام الممر لتصدير النفط والغاز، ومن المتوقع أن يصبح طريقا تجاريا رئيسيا بين أوروبا وآسيا.