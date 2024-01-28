توقع تعافي السياحة العالمية في 2024 إلى ما قبل الجائحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت وكالة أممية عن تقديراتها أن تتعافي السياحة العالمية بشكل كامل في عام 2024 من صدمة جائحة «كوفيد 19».

وشهد العام الماضي ما يقدر بنحو 1.29 مليار سائح دولي على مستوى العالم، أي حوالي 88% من العدد في عام 2019، وحققت منطقة الشرق الأوسط عودة قوية، حيث ارتفع عدد الوافدين عن السنوات الأربع السابقة.

ومقارنة بمستويات 2019، انتعش عدد السياح الوافدين العام الماضي إلى 94% في أوروبا، و96% في أفريقيا، و 90 % في الأمريكتين، وفقا لما أفادت به منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، التي تتخذ من العاصمة الإسبانية، مدريد، مقرا لها.

وبالمقابل بلغت نسبة التعافي 65% في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فيما كان التعافي بطيئا في شمال شرق آسيا، الذي يشمل اليابان والصين، مع عودة الطلب إلى نحو 55% من مستويات 2019.

وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية، أشارت الوكالة إلى أن المخاطر الجيوسياسية تشكل تحديات «كبيرة» أمام الانتعاش المستدام للسياحة.

وقد أدى الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، والذي بدأ في أكتوبر الماضي، إلى تفاقم هذه المخاطر، مما أثار المخاوف من انتشاره إلى منطقة الشرق الأوسط الأوسع.

وعالميا، وصلت إيرادات السياحة في عام 2023 إلى 1.4 تريليون دولار، أي نحو 93% من مستواها في عام 2019.

تعافي السياحة العالمية

أعداد السياح:

1.29 مليار سائح على مستوى العالم

يمثلون 88% من العدد في عام 2019.

انتعش عدد السياح الوافدين 2023 إلى:

65 %في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

55 % شمال شرق آسيا (اليابان والصين)

94 % في أوروبا 96 % في أفريقيا

90 % في الأمريكتين

إيرادات السياحة:

1.4 تريليون دولار إيرادات السياحة 2023

تعادل 93% من مستواها في عام 2019