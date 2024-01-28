شكرا لقرائتكم خبر شراكات بين «تطوير منتجات الحلال» و«سناد القابضة» والغرفة الإسلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت شركة تطوير منتجات الحلال، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، شراكات مع شركة سناد القابضة والغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية تهدف من خلالها إلى الارتقاء بهذه الصناعة وإبراز أهميتها ودعم أسواق الحلال محليا وعالمياووقع الرئيس التنفيذي لشركة تطوير منتجات الحلال فهد النحيط، على هامش منتدى مكة للحلال 2024، اتفاقية سناد القابضة مع العضو المنتدب للمجلس تنفيذي عبدالله الهويش، ووقع اتفاقية الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية مع الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية يوسف خلاوي.

وتتضمن اتفاقية الشركة مع سناد القابضة وشركاتها التابعة، تقديم الخدمات الاستشارية بهدف الوصول إلى أسواق الحلال، والمواءمة العالمية لأنظمة ولوائح الحلال.

إضافة إلى تقديم موارد إضافية وخبرات هائلة في مختلف مجالات العمل ضمن صناعة الحلال محليا وإقليميا، مع بذل الجهود اللازمة لإغلاق الفجوات في سلاسل التوريد وسلاسل القيمة المضافة.

وتهدف اتفاقية الشركة مع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية إلى تعزيز منظومة صناعة الحلال عالميا، وتسهيل صادرات منتجات الحلال للشركات السعودية على مستوى العالم، وتبادل المعرفة والمعلومات والترويج للابتكارات، مما يعزز النمو والوعي في صناعة الحلال.

وستساهم هذه الشراكات أيضا في تقديم فرص هائلة لشركاء شركة تطوير منتجات الحلال لتحقيق المزيد من التوسع والنمو في عملياتها من خلال الاستثمار المتخصص.

وشاركت شركة تطوير منتجات الحلال كراع رسمي في النسخة الأولى لمنتدى مكة للحلال 2024، الذي انعقد في الفترة من 23 إلى 25 يناير. ووقعت الشركة اتفاقيات شراكة لدفع النمو والتوسع في صناعة الحلال على المستويين المحلي والعالمي.

وقال النحيط إن المشاركة في منتدى مكة للحلال تعكس التزامنا بأن نكون في صدارة الفعاليات التي تساهم في تقديم فرص رائدة في الصناعة، بحيث تستفيد صناعة الحلال حول العالم من الأفكار والخبرات المشتركة في حدث بهذا المستوى. وأضاف أن الاتفاقيات الموقعة تساهم في وضع أسس التعاون على المدى الطويل مع الشركاء والمتخصصين في هذه الصناعة.

وتابع «نتطلع إلى البدء بتنفيذ هذه الاتفاقيات التي ستسمح لنا بمشاركة خبراتنا والمساهمة بشكل كبير في النجاح المستمر لهذه الصناعة، وزيادة الوعي حول جودة المنتجات الحلال وتنوعها، وإمكانية الوصول إليها في السعودية وخارجها».

ومن خلال استثمار رأس المال والخدمات الاستشارية، تسعى شركة تطوير المنتجات الحلال إلى توطين صناعة إنتاج الحلال في السعودية، وتعزيز إمكانات هذه الصناعة على مستوى العالم، وتعزيز الفوائد الشاملة لنمط الحياة القائم على الحلال. وتهدف شركة تطوير منتجات الحلال إلى ترسيخ مكانة السعودية باعتبارها مركزا عالميا للحلال، وتحقيق التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع أهداف الرؤية السعودية 2030.

وأقيم منتدى مكة للحلال للمرة الأولى في مكة المكرمة، ويعد بمثابة منصة شاملة لعرض الخدمات ومشاركة خبراء محليين وعالميين في سلسلة من ورش العمل وحلقات النقاش وجلسات التواصل. وباعتبارها راعيا رسميا للمنتدى، فقد ساهمت شركة تطوير منتجات الحلال بدور مهم في تقديم تجربة مشتركة ترسخ أفضل الممارسات ونماذج العمل في مجال صناعة الحلال.

اتفاقية الشركة مع سناد:

تقديم خدمات استشارية للوصول لأسواق الحلال.

المواءمة العالمية لأنظمة ولوائح الحلال.

تقديم موارد إضافية وخبرات ضمن صناعة الحلال.

بذل الجهود لإغلاق الفجوات في سلاسل التوريد.

اتفاقية الشركة مع الغرفة: