شكرا لقرائتكم خبر عن »بوبا العربية» تحصل على ترخيص لمركز خدمات صحية مساندة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن حصول شركتها التابعة شركة أفق الصحة للرعاية الطبية على ترخيص نهائي لمركز خدمات صحية مساندة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المركز لممارسة نشاط الرعاية عن بعد والطب الاتصالي.

وأضافت أن الترخيص حصلت عليه من قبل وزارة الصحة بتاريخ 16-07-1445 هـ الموافق 28-01-2024 م ولمدة خمس (5) سنوات.