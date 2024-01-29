شكرا لقرائتكم خبر عن سمو العقارية توقع مذكرة تفاهم لتشغيل فندق في مشروع أجوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة سمو العقارية: إنها وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع الشركة الأولى الخليجية للعقار، وشركة فنادق ميليا العالمية لإدارة تشغيل الفندق المزمع إقامته في مشروع أجوان.

وكانت الشركة قد أعلنت في 8 ديسمبر 2021 توقيع اتفاقية مشروع أجوان، فيما أعلنت بتاريخ 9 نوفمبر 2023 صدور رخصة البيع على الخارطة للمشروع.

ووقعت الشركة مذكرة التفاهم على هامش منتدى مستقبل العقار الذي أقيم مؤخرا في الفترة من 22 يناير وحتى 24 يناير الحالي.

وأوضحت الشركة، أن الأثر المالي للمذكرة يتحقق في حال تم توقيع اتفاقية ملزمة.