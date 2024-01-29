شكرا لقرائتكم خبر عن «الخزف السعودي» تكشف موعد بدء الإنتاج بمصنع بلاط البورسلان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت شركة الخزف السعودية عن أسباب تأخر إكمال إنشاء مصنع جديد لإنتاج بلاط البورسلان، وموعد الإنتاج التجريبي والتجاري.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن أسباب تأخر اكتمال المشروع يعود إلى استمرار بعض الظروف التي أثرت سابقا على سير العمل.
وأضافت أن الظروف منها: تأخر وصول بعض الآلات والمعدات التي تم التعاقد على تصنيعها خلال الفترة الماضية.
وأشارت إلى أن من ضمن الظروف: عدم اكتمال بعض الاعمال الانشائية المدنية نتيجة تأخر بعض المقاولين، إضافة إلى التأخر في الإجراءات النظامية من قبل بعض الجهات ذات الاختصاص.
ونوهت بأنها تعمل جاهدة على إنجاز وإكمال المشروع في أسرع وقت ممكن، متوقعة أن يبدأ الإنتاج التجريبي والتجاري مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي.
وأوضحت أنه لا يوجد تغيير في نطاق عمل المشروع وتعمل الشركة على الحد من أي اثر جوهري ناتج عن التأخير والذي قد يؤثر على زيادة التكاليف المعتمدة للمشروع، فيما لن يكون هناك أثر على نتائج الشركة المالية.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن أسباب تأخر اكتمال المشروع يعود إلى استمرار بعض الظروف التي أثرت سابقا على سير العمل.
وأضافت أن الظروف منها: تأخر وصول بعض الآلات والمعدات التي تم التعاقد على تصنيعها خلال الفترة الماضية.
وأشارت إلى أن من ضمن الظروف: عدم اكتمال بعض الاعمال الانشائية المدنية نتيجة تأخر بعض المقاولين، إضافة إلى التأخر في الإجراءات النظامية من قبل بعض الجهات ذات الاختصاص.
ونوهت بأنها تعمل جاهدة على إنجاز وإكمال المشروع في أسرع وقت ممكن، متوقعة أن يبدأ الإنتاج التجريبي والتجاري مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي.
وأوضحت أنه لا يوجد تغيير في نطاق عمل المشروع وتعمل الشركة على الحد من أي اثر جوهري ناتج عن التأخير والذي قد يؤثر على زيادة التكاليف المعتمدة للمشروع، فيما لن يكون هناك أثر على نتائج الشركة المالية.