شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد للتأمين» توقع عقدا مع البنك الأهلي السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الاتحاد للتأمين التعاوني (الاتحاد) اتفاقية تأمين مركبات البنك الأهلي السعودي والتي توفر الغطاء التأميني الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إنه لا يمكن تحديد قيمة الاتفاقية والأثر المالي بدقة وذلك نظراً لاختلاف قيمة طلبات التأمين الشهرية المستلمة.

وتتوقع الشركة أن تزيد قيمة العقد الإجمالية عن 5% من أقساط الشركة التأمينية لآخر قوائم مالية سنوية منشورة 2022.

وأضافت أن مدة العقد سنة واحدة، فيما يتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذه الاتفاقية على الأداء المالي للشركة اعتباراً من الربع الأول من العام 2024م.