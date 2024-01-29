البنك الإسلامي للتنمية يطلق “مشروع تطوير سلسلة القيمة الزراعية المتكاملة”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة LLF وحكومة بنين اليوم، عن إطلاق مبادرة بعنوان “مشروع تطوير سلسلة القيمة الزراعية المتكاملة”، بقيمة 20 مليون دولار أمريكي.

وسيعمل المشروع على مدى الخمس سنوات القادمة مع المجتمعات الزراعية المحلية والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين؛ لاغتنام فرص السوق المحلية والإقليمية لـ 25000 أسرة في 16000 بلدية، وذلك في محافظة كولينز في داسا بجمهورية بنين.

ويهدف المشروع إلى تحسين القدرة التنافسية لسلاسل قيمة الذرة والأرز بشكل مستدام، ورفع إنتاجية الأرز وتعمل هذه التحسينات على الحماية من الفقر والجوع وانعدام الأمن الغذائي، مع ضمان تحقيق المزيد من المكاسب الملموسة في زيادة الدخل السنوي للأسر المستفيدة وإيجاد فرص عمل جديدة في الصناعات الزراعية وغير الزراعية، إضافة لإنشاء 650 هكتارًا من الأراضي المروية بنظام فعال لإدارة المياه وإعادة تأهيل 50 كيلومترًا من طرق الوصول وتقليل خسائر ما بعد الحصاد من 30% إلى 10% وسيعمل المشروع جنباً إلى جنب مع الوكالات المحلية لتدريب 3000 مزارعٍ من النساء والشباب وتمكينهم من مواكبة الاحتياجات المعلوماتية للنظم الزراعية الحالية كثيفة المعرفة.

ويلعب البنك الإسلامي للتنمية عبر صندوق العيش والمعيشة وشركائه دوراً رئيساً في ترجمة إنجازات التحول الزراعي في البلدان الأعضاء إلى حياة أفضل وأشخاص أكثر صحة مثل جميع مبادرات التنمية الزراعية الأخرى التي يمولها البنك الإسلامي للتنمية؛ من أجل نهج شامل يربط بين زيادة الإنتاجية الزراعية، وتحسين الدخل وسبل العيش والتغذية في المجتمعات الريفية.