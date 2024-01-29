“غرفة ينبع” توقع اتفاقية شراكة لتنفيذ برنامج “مهارات”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المدينة المنورة

وقعت غرفة ينبع‬ أمس، اتفاقية شراكة لتنفيذ برنامج “مهارات” التابع لصندوق الموارد البشرية؛ بهدف تعزيز القدرات المهنية لموظفي القطاع الخاص، وذلك ضمن برامج الغرفة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وأوضح أمين عام الغرفة مجد الرفاعي، أن البرنامج الذي يعقد على مدى خمسة أيام؛ يهدف إلى بناء المسار الاحترافي وفق أدوات وإستراتيجيات الابتكار، ومسرّعات الأعمال، وتسويق القدرات المهنية، ويستهدف رفع مهارات موظفي القطاع الخاص، وزيادة استقرارهم على رأس العمل.