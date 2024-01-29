الاقتصاد

“غرفة ينبع” توقع اتفاقية شراكة لتنفيذ برنامج “مهارات”

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المدينة المنورة

وقعت غرفة ينبع‬ أمس، اتفاقية شراكة لتنفيذ برنامج “مهارات” التابع لصندوق الموارد البشرية؛ بهدف تعزيز القدرات المهنية لموظفي القطاع الخاص، وذلك ضمن برامج الغرفة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وأوضح أمين عام الغرفة مجد الرفاعي، أن البرنامج الذي يعقد على مدى خمسة أيام؛ يهدف إلى بناء المسار الاحترافي وفق أدوات وإستراتيجيات الابتكار، ومسرّعات الأعمال، وتسويق القدرات المهنية، ويستهدف رفع مهارات موظفي القطاع الخاص، وزيادة استقرارهم على رأس العمل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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