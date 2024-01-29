“غرفة المدينة المنورة” تدعو المستثمرين للمشاركة في تنمية القطاع السياحي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المدينة المنورة

دعت غرفة المدينة المنورة المستثمرين في القطاع السياحي، إلى المشاركة في عرض تجاربهم ومشاركة ملاحظاتهم مع الجهات ذات العلاقة؛ بهدف تحقيق الاستفادة من مركز عمليات القطاع السياحي.

ويهدف مركز عمليات القطاع السياحي الذي أطلقته غرفة المدينة المنورة مؤخراً، بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، ووزارة السياحة، والجهات ذات العلاقة إلى تعزيز استدامة الاستثمارات الحالية في القطاع السياحي بمنطقة المدينة المنورة، وتنميتها من خلال تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين فيما يخصّ تجديد التراخيص من الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى توجيه الاستثمار في البدائل السياحية الجديدة مثل: النزل، والاستراحات، والشاليهات، لتلبية احتياجات الإقامة والاستجمام.

وأتاحت الغرفة للمستثمرين إبداء ملاحظاتهم، وحصر التحديات التي تواجههم من خلال خدمة “مساند الأعمال” عبر الرابط: bus.mcci.org.sa الذي يشكّل نافذة للتواصل مع الجهات المعنية.