شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. المؤشر الرئيسى يتجاوز 29 ألف نقطة بتداولات 2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، بعد مرور ساعة من بدء جلسة تداول اليوم الإثنين، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.67% ليصل إلى مستوى 29388 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.38% ليصل إلى مستوى 35946 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.72% ليصل إلى مستوى 12529 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليصل إلى مستوى 6826 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.71% ليصل إلى مستوى 9707 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 7018 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 23 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الكابلات الكهربائية المصرية، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، ومصر لصناعة الكيماويات، وراية القابضة للاستثمارات المالية،

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات الدولية للمحاصيل الزراعية، وراية القابضة للاستثمارات المالية، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 5 آلاف سهم، 20 ألف سهم، 32.3 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 20 ألف سهم، 57.2 ألف سهم، على التوالي.

كما باع مساهم رئيسي بشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية عدد 1.6 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المجموعة المصرية العقارية، ورواد السياحة-رواد عدد 1.6 مليون سهم، 150.7 ألف سهم، على الترتيب.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، وبي انفستمنتس القابضة، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 1500 سهم، 345 ألف سهم، 1292 سهم، 2 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مدينة مصر للإسكان والتعمير، والمشروعات الصناعية والهندسية عدد 500 ألف سهم، 9 ملايين سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، نتائج الأعمال عن الفترة الماضية، وحققت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماويات، إيرادات بلغت 766.7 مليون جنيه خلال الفترة المالية من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2023 مقابل 500.3 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 53.3%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 96 مليون جنيه مقارنة مع 46.4 مليون جنيه بنسبة نمو 106.9%.

وحققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إيرادات بلغت 2.5 مليار جنيه خلال الفترة المالية من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2023 مقابل 2 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 25%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.2 مليار جنيه مقارنة مع 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو 23%.

وحققت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، إيرادات بلغت 582.4 مليون جنيه خلال الفترة المالية من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2023 مقابل 453.6 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 28.38%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 27.6 مليون جنيه مقارنة مع 24.7 مليون جنيه بنسبة نمو 12.03%.

وحققت شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، إيرادات بلغت 20.8 مليون جنيه خلال الفترة المالية من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر عام 2023 مقابل 10.7 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 94.38%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.9 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 1.9 مليون جنيه بنسبة نمو 249.47%.

في سياق آخر أعلنت شركة الخدمات الملاحي والبترولية-ماريديف، عن إسناد عقد لشركة تابعة (النيز لخدمات النفط والغاز المشتركة في ليبيا)، لمدة 3 أعوام بقيمة إجمالية 29.72 مليون يورو لصالح شركة مليته للنفط والغاز بليبيا، ويشتكل العقد على أعمال دعم الاستكشاف والإنتاج البترولي بحقل بوري وبحر السلام بدولة ليبيا.

في سياق متصل أعلنت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، تحقيق مبيعات تعاقدية بلغت 34.95 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 11.2 مليار جنيه خلال عام 2022.