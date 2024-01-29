شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح التداولات في بورصة موسكو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تباينت مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح جلسة التداولات في بورصة موسكو اليوم الاثنين، وفقا لبيانات التداول.

وبحلول الساعة 00:10 صباحا بتوقيت موسكو (00:07 صباحا بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "أم أو اي إكس" بنسبة 0.2% ليصل إلى 3169.57 نقطة، عند افتتاح جلسة التداول، في حين تراجع مؤشر "آر تي إس" المقوم بالدولار بنسبة 0.2% ليصل إلى 1109.76 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وارتفع مؤشر "أم أو اي إكس" بنسبة 0.5% ليصل إلى 3178.97 نقطة، بحلول الساعة 15:10 صباحا (15:07 صباحا بتوقيت جرينتش)، فيما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 0.56 % ليصل إلى 1116.16 نقطة.

ومن ناحية أخرى، تراجع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي بنسبة 0.02% ليصل إلى 89.72 روبل في بورصة موسكو، وتراجع سعر صرف اليورو مقابل الروبل بنسبة 0.17% ليصل إلى 97.25 روبل.

وتراجع سعر صرف اليوان بنسبة 0.18% ليصل إلى 12.465 روبل بحلول الساعة 15:10 صباحا (15:07 صباحا بتوقيت جرينتش).

