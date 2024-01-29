شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض العقود الآجلة للنفط متأثرة بمخاوف بشأن الاقتصاد الصيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين متأثرة بضربة جديدة تلقاها قطاع العقارات المتعثر في الصين بينما أضاف هجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية في الأردن والتوترات في البحر الأحمر لمخاوف تتعلق بتعطل الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا إلى 83.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 0937 بتوقيت جرينتش كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا إلى 77.74 دولار. تصفية تشاينا إيفرجراند قضت محكمة في هونج كونج اليوم الاثنين بتصفية مجموعة تشاينا إيفرجراند العقارية العملاقة في مؤشر على تفاقم الأزمة في قطاع العقارات في الصين بما انعكس على معنويات الطلب على الخام في أكبر مستورد للنفط في العالم.

وتزايدت مخاطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط بعد هجمة بطائرة مسيرة أمس الأحد على قوات أمريكية في الأردن.

وقالت شركة ترافيجورا لتجارة السلع إنها تقيم المخاطر الأمنية التي قد تنجم عن استمرار مرور السفن في البحر الأحمر بعد إخماد حريق اندلع على متن ناقلة تعرضت لهجوم.

وقال محللون: "اضطرابات الإمدادات كانت محدودة، لكن الأمر تغير يوم الجمعة بعد إصابة ناقلة نفط تعمل نيابة عن ترافيجورا بصاروخ".

ومن المرجح أن تخفض روسيا صادراتها من النافتا، وهي مادة وسيطة تستخدم في صناعة البتروكيماويات، بما يتراوح بين 127500 إلى 136 ألف برميل يوميا، بما يشكل نحو ثلث الصادرات الإجمالية، بعدما تعطلت العمليات في مصافي على بحر البلطيق والبحر الأسود نتيجة حرائق، وفقا لتجار وبيانات تتبع السفن من مجموعة بورصات لندن.

