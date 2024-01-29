شكرا لقرائتكم خبر عن 5.5 مليار يورو قيمة أولية لخطة استثمار إيطالية في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم الاثنين إن خطة التنمية التي تعتزم إيطاليا إطلاقها في أفريقيا ستبلغ قيمتها الأولية أكثر من 5.5 مليار يورو (5.95 مليار دولار) بما في ذلك الضمانات العامة لمشروعات الاستثمار.

وجاءت تصريحات ميلوني في مستهل قمة تستمر يوما واحدا مع زعماء من أنحاء أفريقيا.

ومن المقرر أن يحدد وزراؤها مجموعة من المبادرات في قطاعات مختلفة تتنوع ما بين الطاقة والبنية التحتية إلى الصحة والتعليم، والتي قالت ميلوني إنها ستكون مفيدة للطرفين.

