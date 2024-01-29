شكرا لقرائتكم خبر عن شركات التأمين تصرف 30.9 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 11 شهرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية، عن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2023 وبلغت 67.4 مليار جنيه، مقابل 52 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 29.6%.

وبلغت الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 34 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2023، مقابل 21.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2022 بنسبة نمو 58.2%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 33.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2023، مقابل 30.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 9.6%.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 30.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2023 مقابل 24.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 28%.

وبلغت التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 13.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2023، مقابل 9.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022 بنسبة نمو 48.4%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 17.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2023، مقابل 14.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 15.3%.

ووزعت الأقساط خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2023 بين 59.8 مليار جنيه أقساط للتأمين التجاري مقارنة بقيمة 43.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 36.2%، و7.6 مليار جنيه أقساط التأمين التكافلي مقابل 8.1 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بنسبة انخفاض 5.8%.

ووزع إجمالي قيمة التعويضات المسددة لعملاء التأمين التجاري بين 28 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2023 مقابل 21.7 مليار جنيه بنسبة نمو 29.1%، و2.9 مليار جنيه تعويضات مسددة للتأمين التكافلي مقابل 2.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 19.1%.