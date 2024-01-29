شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين، على انخفاض بنسبة 0.1%، عند 12252 نقطة، وبتداولات بلغت 8.284 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 286.622 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 10.991 تريليون ريال. انخفاض أسهم 120 شركة

انخفضت أسهم 120 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 97، من بين 232 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الجزيرة ريت، والباحة، وكهرباء السعودية، والأهلي ريت1، وولاء، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الدوائية، وليفا، وعطا، وبوان، ودار المعدات الأكثر انخفاضا. نمو - السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، على انخفاض بنسبة 1.3%، عند 24686 نقطة، وبتداولات بلغت 17.566 مليون ريال..

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.401 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.716 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 26 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 38 من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.