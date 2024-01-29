شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات صعودية لأسواق النفط مع زيادة الطلب على الخام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد أسواق النفط الخام زخمًا صعوديًا مع نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 3.3% وذلك في ظل التوترات المستمرة في الشرق الأوسط والانتعاش الاقتصادي في الصين وهو ما يقول بتوقعات صعودية للسوق بشكل عام خلال الفترة المقبلة، وفق ما ذكر موقع إف إكس إمباير الأمريكي. آفاق الطلب على النفط تحافظ أسواق النفط على اتجاهها التصاعدي مع ارتفاع الأسعار للأسبوع الثاني على التوالي. وترجع جذور هذا الارتفاع إلى الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة والذي أبرزه نمو الناتج المحلي الإجمالي غير المتوقع بنسبة 3.3% في الربع الرابع لعام 2023.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الارتفاع المعتدل في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي والذي يشير إلى تباطؤ التضخم، يعزز توقعات الطلب على النفط.

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ومن الممكن أن يؤثر احتمال قيام البنك المركزي الأمريكي بتأجيل تخفيض أسعار الفائدة إلى مايو على العقود الآجلة للنفط. تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتتزايد حدة المخاطر الجيوسياسية خاصة في الشرق الأوسط مما يدعم أسعار النفط بشكل أكبر، وتؤكد هذه الحوادث حالة الهشاشة التي تشكل مؤثرًا على إمدادات النفط العالمية. اتجاهات السوق والتجارة فيما يخص العقود الآجلة للنفط، ارتفع سعر البرميل ليغلق عند 78.01 دولارًا وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر مسجلاً زيادة أسبوعية كبيرة بنسبة 6.50%.

يعكس هيكل العقود الآجلة لخام برنت المخاوف المتزايدة بشأن المعروض النفطي. حجم المخزون وسلسلة التوريد يعد الدافع الرئيسي وراء الارتفاع الأخير في الأسعار هو الانخفاض الأكبر من المتوقع بمقدار 9.2 مليون برميل في مخزونات الخام التجارية الأمريكية على النقيض من الانخفاض المتوقع بمقدار 2.1 مليون برميل.

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يشير هذا الانخفاض الكبير، خاصة حول نقطة تسليم خام غرب تكساس الوسيط في أوكلاهوما إلى تشديد الإمدادات الذي قد يؤدي إلى الضغط على أسعار العقود الآجلة القريبة. تدابير الإنعاش الاقتصادي في الصين ويؤثر التحفيز الاقتصادي الصيني أيضًا على الطلب على النفط حيث إن ضخ السيولة مؤخراً من جانب بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) بهدف دعم النظام المصرفي يشير إلى الالتزام بالنمو الاقتصادي.

ومن المتوقع أن تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى جانب السياسات الداعمة لقطاع العقارات التجارية إلى دفع الطلب على النفط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. توقعات السوق على المدى القصير بالنسبة للأسبوع الحالي، فإن توقعات سوق النفط صعودية وفق ما يرى محللون حيث إن الجمع بين المؤشرات الاقتصادية الأمريكية القوية والمخاطر السياسية المتزايدة ونقص المعروض إلى جانب جهود إنعاش الاقتصاد الصيني يمهد الطريق لاستمرار الزخم التصاعدي في أسعار النفط.