شكرا لقرائتكم خبر عن 22 شرطًا جديدًا لتشغيل مغاسل الملابس والمفروشات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اشتراطات مغاسل الملابس والمفروشات، بهدف تحقيق أعلى المعايير الفنية حسب متطلبات كود البناء السعودي، ومساعدة الراغبين بالاستثمار في هذا المجال، وتوفير بيئة مناسبة لتنظيم العملية التجارية في هذا القطاع، والحد من انتشار ظاهرة التشوه البصري، والحفاظ على الصحة العامة وعدم انتشار الأمراض المعدية.

وأوضحت ”الوزارة“ في لائحة الاشتراطات التي طرحتها عبر منصة ”استطلاع“، متطلبات الترخيص التي تتمثل في أن تكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.

وحددت الوزارة 22 شرطًا لتشغيل مغاسل الملابس والمفروشات تمثل في الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل.

وحظرت ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له، ومزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، أو ممارسة النشاط خارج حدود المغسلة المرخص لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، إلاّ في حال وجود ترخيص إشغال رصيف.

كما منعت نزع أو تغطية ملصق إغلاق المنشأة، وفق ما ورد في القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وتضمنت الشروط أيضًا أنه في حالة إغلاق المنشأة من قبل البلدية/الأمانة، يمنع إعادة الفتح لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة/البلدية على استئناف ممارسة النشاط وفق ماورد في القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وأوجبت أن تكون واجهة المغسلة خالية من الملصقات باستثناء ملصق رمز «QR» الموحد، وتعليمات الجهات الحكومية.



لافتات تحذير وإسعافات أولية



ومنعت وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المغسلة والمواقف العامة، وإغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء للمحلات/ المنشآت التجارية والتي تكون جزء من مبنى قائم، واستخدام المغسلة في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط.

وألزمت المرخص له بتوفير صندوق الإسعافات الأولية في المغسلة، ومنع الأكل في المغسلة، إلا في حال وجود حيز استراحة خاصة بالعاملين.

وأوجبت وضع الملابس في سلال مخصصة، ولا يتم وضعها على الأرض.

وسمحت اللائحة للمستخدمين بتغيير الملابس داخل المغسلة في حال تم تخصيص حيز لتغيير الملابس.

وألزمت المرخص له بأن يتم توفير آلات بحجم لا يقل عن 18 كيلو أو أكبر في حال الرغبة بتقديم خدمة غسيل البطانيات والستائر، وأن يتم توفير آلات مخصصة لغسيل السجاد في حال الرغبة بتقديم خدمة غسيل السجاد.

وحظرت تقديم خدمة غسيل البطانيات والستائر والسجاد إلا في حال توفر الأجهزة المخصصة لذلك أو يكون متعاقد مع مغسلة مركزية مرخصة.

ونصت اللائحة على منع تقديم خدمة الغسيل الجاف في حال عدم وجود الآلات المخصصة لذلك أو وجود عقد مع مغسلة مركزية مرخصة.



التخزين والتغليف



وأوجبت تخزين الغسيل المغسول وغير المغسول في أوعية منفصلة، وتغليف الملابس بعد عملية الكي أو الغسيل يدويا أو باستخدام الأجهزة المخصصة لذلك.

واشترطت على المغاسل المركزية توفير آلة غسيل واحدة على الأقل ذات حجم كبير «18 كيلو كحد أدنى» مخصصة لغسيل البطانيات والستائر، وأخرى لغسيل السجاد.

وتضمن متطلبات الترخيص أيضًا الحصول على موافقة الدفاع، وتقديم سجل تجاري، وفي حال توفير خدمة التوصيل أو خدمة الغسيل عند العميل فيجب أن تكون وسيلة المواصلات مرخصة.

وألزمت الوزارة مغاسل الاستلام والتسليم وجود مغسلة مركزية تابعة للنشاط، أو توفير عقد مع مغسلة مركزية مرخصة.

واشترطت اللائحة ألّا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50 % من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص، والمحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي، وألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م2 ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.

وسمحت بممارسة الأنشطة المتجانسة المعتمدة من قبل الوزارة ضمن المساحة الواردة في الترخيص.