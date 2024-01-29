شكرا لقرائتكم خبر عن «الكيميائية» توقع عقدا مع «المحتوى المحلي» لتوطين مستحضر صيدلاني والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العقد مقابل الإدراج في القائمة الإلزامية ,وهي قائمة بالمنتجات الوطنية التي تصدرها الهيئة وفق أحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 29/3/1441

وأضافت أن مدة العقد 3 سنوات من تاريخ سريان العقد.

وتوقعت تحقيق زيادة في إجمالي الإيرادات تقدر بأكثر من 35 مليون ريال لفترة السنوات الخمس بعد التسويق. الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة من خلال قطاعها الدوائي المتمثل بشركة أجا للصناعات الدوائية " أجا فارما " توقيع عقد توطين ونقل معرفة لمستحضر صيدلاني ( Ticagrelor ) مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية .وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العقد مقابل الإدراج في القائمة الإلزامية ,وهي قائمة بالمنتجات الوطنية التي تصدرها الهيئة وفق أحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 29/3/1441وأضافت أن مدة العقد 3 سنوات من تاريخ سريان العقد.وتوقعت تحقيق زيادة في إجمالي الإيرادات تقدر بأكثر من 35 مليون ريال لفترة السنوات الخمس بعد التسويق.