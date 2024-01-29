شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الأدوية الكبرى مهددة بخسائر من الآن وحتى عام 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواجه شركات الأدوية الكبرى مثل "بريستول مايرز سكويب" و"ميرك" و"جونسون آند جونسون" تهديدًا من شأنه أن يعرض مبيعاتها التي بقيمة عشرات المليارات من الدولارات للخطر من الآن وحتى عام 2030. وقد تجد سوق الأدوية لحظة انهيار تحت ما يسمى بطوفان براءات الاختراع، وفق ماذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. براءات الاختراع تكمن المشكلة في انتهاء صلاحية براءات اختراع الشركات واحدة تلو الأخرى كما قد تواجه المنتجات ذات العلامات التجارية الرائدة نفس المصير مما يفتح الباب أمام المنافسين لبيع نسخ مقلدة من تلك الأدوية وغالبًا ما يكون ذلك بسعر أقل.

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ويؤدي هذا عادة إلى انخفاض إيرادات شركات الأدوية وانخفاض التكاليف بالنسبة للمرضى، الذين يمكنهم الوصول إلى خيارات أكثر بأسعار معقولة. تعويض الخسائر قال بعض محللي وول ستريت إن بعض شركات الأدوية تبدو مستعدة جيدًا لتعويض بعض الخسائر الناجمة عن براءات الاختراع القادمة حيث تقوم ببناء خطوط إنتاج للأدوية الخاصة بها وتجهز لعمليات استحواذ أو تعد لشراكات مع شركات أخرى.

تعتبر قضية براءات الاختراع أمر لا مفر منه بالنسبة لشركات الأدوية ويتعين عليهم تحديث الأدوية القديمة الأكثر مبيعًا بأدوية جديدة يأملون ألا تؤدي إلى دعم مبيعاتهم فحسب، بل تنميها أيضًا. فقدان الحقوق الحصرية يمكن أن يؤثر فقدان الحقوق الحصرية للدواء على الشركات بشكل مختلف اعتمادًا على حجم مبيعاتها التي تحصل عليها من المنتج أو نوع العلاج.

ستخضع بعض الأدوية التي يقترب وقت انتهاء صلاحية براءة اختراعها أيضًا مفاوضات حول الأسعار ما قد يهدد إيرادات الشركات بشكل أكبر. حجم المبيعات تمتلك أكبر 20 شركة للأدوية مبيعات بقيمة 180 مليار دولار وهي معرضة للخطر بسبب انتهاء وقتية براءات الاختراع من الآن وحتى عام 2028، وفقًا لتقديرات شركة "إي واي".

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حول ذلك قال مات فيبس محلل شركة "ويليام بلاير آند كومباني": "يجب سد فجوات الإيرادات ويختلف الأمر من شركة إلى أخرى في هذه المرحلة وأعتقد أن هناك عددًا من المنتجات التي ستكون محركات نمو رئيسية لشركات الأدوية الحيوية الكبيرة ولكن بشكل عام هناك الكثير من الشركات التي لديها رغبة في دخول السوق بقوة". البدائل الحيوية ذكر فيبس إن البدائل الحيوية واجهت تاريخياً ”صعوبات في الحصول على حصة سوقية” من نظيراتها ذات العلامات التجارية.

ويعد أحد الأمثلة على ذلك متمثلًا شركة "آبفي" ودواء هوميرا الذي يعد دواء بيولوجي يساعد في علاج مجموعة من الأمراض الالتهابية.

ظهرت العديد من البدائل الحيوية لـهوميرا لأول مرة في السوق العام الماضي لكن الدواء خسر حتى الآن 2% فقط من حصته في السوق لصالح المقلدين. تراجع الإيرادات ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن شركة الأدوية عرضت حسومات على عقار هوميرا لصالح الصيدليات وقد أدى انخفاض سعره إلى خفض الإيرادات ولكنه ساعد الدواء أيضًا على البقاء في المنافسة. تأثر الأسعار وقال كريستوفر ريموند كبير المحللين في "بايبر ساندلر": "ما تأثر ليس الحجم السوقي بل السعر".

ومع ذلك، تتوقع شركة آبفي أن تنخفض إيرادات عقار هوميرا بنسبة 35% لعام 2023 مقارنة بعام 2022 الذي حقق فيه الدواء أكثر من 21 مليار دولار.

ويتوقع ريموند انخفاضًا بنسبة 33% في عام 2023 وانخفاضًا مماثلًا في عام 2024 بخفض إيرادات الشركة إلى حوالي 9.5 مليار دولار. تعويض الخسائر يرى بنك جي بي مورجان أن براءات الاختراع القادمة يمكن التحكم فيها إلى حد كبير مع تحسن خطوط إنتاج الأدوية، متوقعًا أن تكون مبيعات المستحضرات الصيدلانية الحيوية "مستقرة تقريبًا" حتى عام 2030.