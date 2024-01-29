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شكرا لقرائتكم خبر عن 4 اتفاقيات لتوطين صناعة ونقل معرفة المستحضرات الدوائية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية 4 اتفاقيات لتوطين الصناعة ونقل المعرفة تضمنت؛ المستحضر الدوائي سيتاجليبتين" Sitagliptin Phosphate” مع شركة جمجوم فارما وشركة إم إس دي" MSD”، والمستحضر الدوائي تيكاجريلور" Ticagrelor” مع شركة أجا فارما للصناعات الدوائية والشركة العربية السعودية اليابانية "ساجا".
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن السماري إن الاتفاقيات المبرمة تأتي تأكيداً للشراكة المستدامة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتنمية المحتوى المحلي.
ونوه بالتزام الهيئة بإضافة المنتجات في القائمة الإلزامية وفقاً لمتطلبات الاتفاقية، لتستفيد منها جميع الجهات الحكومية والجهات المملوكة للدولة ومستشفيات الجهات الحكومية التي تنطبق عليها آلية القائمة الإلزامية.
وأشار إلى أن الأثر المالي في توطين المستحضرات الدوائية يتجاوز 250 مليون ريال على مدى عشر سنوات لِكُلِ الاتفاقيات.
ونوه بسعي الهيئة نحو استحداث صناعات وقطاعات جديدة في المملكة وتعزيز سلاسل الإمداد للمنتجات بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن السماري إن الاتفاقيات المبرمة تأتي تأكيداً للشراكة المستدامة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتنمية المحتوى المحلي.
ونوه بالتزام الهيئة بإضافة المنتجات في القائمة الإلزامية وفقاً لمتطلبات الاتفاقية، لتستفيد منها جميع الجهات الحكومية والجهات المملوكة للدولة ومستشفيات الجهات الحكومية التي تنطبق عليها آلية القائمة الإلزامية.
وأشار إلى أن الأثر المالي في توطين المستحضرات الدوائية يتجاوز 250 مليون ريال على مدى عشر سنوات لِكُلِ الاتفاقيات.
ونوه بسعي الهيئة نحو استحداث صناعات وقطاعات جديدة في المملكة وتعزيز سلاسل الإمداد للمنتجات بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة.