شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أميانتيت» تصوت على زيادة رأس المال إلى 346.5 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة إن جدول الاعمال يتضمن: التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق أولوية.

وأضافت ان سبب زيادة رأس المال: تمويل رأس المال العامل وسداد بعض الالتزامات البنكية، مشيرة إلى أن طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد (34,650,000) سهم عادي.

وأوضحت أن اريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

ولفتت إلى أن المبلغ الإجمالي للطرح هو (346,500,000) مليون ريال.

وذكرت أن جدول الأعمال يتضمن: تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بــــ (رأس المال)، وتعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بــ (الاكتتاب في الأسهم) الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة أميانتيت العربية السعودية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عند الساعة 6:30 مساءً من يوم الثلاثاء بتاريخ 10-08-1445هـ الموافق 20-02-2024م حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة.وقالت الشركة إن جدول الاعمال يتضمن: التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق أولوية.وأضافت ان سبب زيادة رأس المال: تمويل رأس المال العامل وسداد بعض الالتزامات البنكية، مشيرة إلى أن طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد (34,650,000) سهم عادي.وأوضحت أن اريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.ولفتت إلى أن المبلغ الإجمالي للطرح هو (346,500,000) مليون ريال.وذكرت أن جدول الأعمال يتضمن: تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بــــ (رأس المال)، وتعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بــ (الاكتتاب في الأسهم)