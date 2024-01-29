شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 29-1-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 29-1-2024.

إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الكابلات الكهربائية المصرية، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، ومصر لصناعة الكيماويات، وراية القابضة للاستثمارات المالية، والقاهرة للإسكان والتعمير، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وفتنس برايم للأندية الصحية، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير، والدلتا للسكر، والمصرية لخدمات النقل (ايجيترانس).

البورصة تربح 22 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين، وسط تداولات بلغت 7.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.070 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 7.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 204.4 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.29% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.68%، والعرب على 6.03%، واستحوذت المؤسسات على 25.78% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.21%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 517.5 مليون جنيه، 80.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 4.3 مليون جنيه، 467.9 مليون جنيه، 102.6 مليون جنيه، 23.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 29227 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 35521 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 12444 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 6795 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 9636 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 6902 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1461 نقطة.

وصعدت أسهم 66 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 101 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر لصناعة الكيماويات بسعر إغلاق 62.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.

- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 3.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.93%.

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 5.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.44%.

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 0.406 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.78%.

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 97.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.44%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية-1 بسعر إغلاق 0.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 15.66%.

- الملتقى العربي للاستثمارات بسعر إغلاق 2.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.14%.

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 70.930 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.12%.

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 65.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.06%.

- الإسماعلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 39.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.