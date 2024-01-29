شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم البارغواي.. "صندوق التنمية" يناقش تعزيز التعاون مع عدد من الدول والان نبدء بالتفاصيل
ورحّب الرئيس التنفيذي بسفير جمهورية الجابون، وناقشا سبل تعزيز التعاون التنموي القائم بين الصندوق وجمهورية الجابون.
التقى سعادة الرئيس التنفيذي لـ#الصندوق_السعودي_للتنمية سعادة سفير جمهورية الجابون لدى المملكة السيد جاي ابراهيم ميمبورو في مقر الصندوق اليوم، وأشاد سعادة السفير بجهود المملكة من خلال الصندوق ومشاريعه التنموية الحالية والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، كما... pic.twitter.com/xmgrxjgw34— الصندوق السعودي للتنمية (@SaudiFund_Dev)
التقى سعادة الرئيس التنفيذي لـ #الصندوق_السعودي_للتنمية سعادة سفير جمهورية الجابون لدى المملكة السيد جاي ابراهيم ميمبورو في مقر الصندوق اليوم، وأشاد سعادة السفير بجهود المملكة من خلال الصندوق ومشاريعه التنموية الحالية والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، كما… pic.twitter.com/xmgrxjgw34— الصندوق السعودي للتنمية (@SaudiFund_Dev) January 29, 2024
مشروعات الصندوق السعودي للتنميةفيما أشاد السفير بجهود المملكة من خلال الصندوق ومشاريعه التنموية الحالية والتي تسهم في دعم تحقيق التنمية المستدامة في الجابون.
وناقش الرئيس التنفيذي أوجه تعزيز التعاون التنموي القائم مع سفير جمهورية بوركينا فاسو لدى المملكة، وأشاد السفير بجهود المملكة من خلال الصندوق في تمويل مختلف المشاريع التنموية في بوركينا فاسو.
من جهة أخرى التقى الرئيس التنفيذي سفير الباراغواي غير مقيم لدى المملكة، والوفد المرافق له، وبحث الجانبان سبل التعاون التنموي المستقبلي بين الصندوق وجمهورية الباراغواي
استقبل سعادة الرئيس التنفيذي لـ#الصندوق_السعودي_للتنمية أ.سلطان المرشد في مقر الصندوق اليوم سعادة سفير جمهورية بوركينافاسو لدى المملكة السيد/بوكاري سافادوقو.
تم خلال اللقاء مناقشة المشاريع التي ينفذها الصندوق في بوركينافاسو.
وأشاد سعادة السفير بجهود المملكة في تمويل المشاريع... pic.twitter.com/9tvtZvaAje— الصندوق السعودي للتنمية (@SaudiFund_Dev)
استقبل سعادة الرئيس التنفيذي لـ #الصندوق_السعودي_للتنمية أ.سلطان المرشد في مقر الصندوق اليوم سعادة سفير جمهورية بوركينافاسو لدى المملكة السيد/بوكاري سافادوقو.— الصندوق السعودي للتنمية (@SaudiFund_Dev) January 29, 2024
تم خلال اللقاء مناقشة المشاريع التي ينفذها الصندوق في بوركينافاسو.
وأشاد سعادة السفير بجهود المملكة في تمويل المشاريع… pic.twitter.com/9tvtZvaAje
أبرز مشروعات الصندوق التنمويةوتضمنت زيارة السفراء جولة تعريفية للمعرض التفاعلي داخل مقر الصندوق، اطلعوا خلالها على أبرز مشروعات الصندوق التنموية في مختلف الدول النامية حول العالم، وأثرها التنموي المستدام على المستفيدين، والنمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في تلك البلدان.
وساهم الصندوق في تمويل 3 مشاريع في الجابون بقيمة تقدر بأكثر من (37) مليون دولار بهدف تمويل وتنفيذ عدد من المشاريع في قطاعات النقل والتعليم.
نشاطات الصندوق السعودي التنمويةوبدأ الصندوق السعودي للتنمية نشاطه في جمهورية بوركينا فاسو عام 1978م، إذ قدم العديد من القروض التنموية الميسرة للإسهام في تمويل وتنفيذ 15 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا بقيمة تقدر بأكثر من 217 مليون دولار.
هذا بالإضافة إلى 3 منح مقدمة من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق لتمويل مشاريع ضمن البرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في أفريقيا بقيمة إجمالية تقدر ب 15 مليون دولار، وذلك للإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي في بوركينا فاسو، وصولًا إلى الإسهام في تحسين المستوى المعيشي للسكان.