بينهم البارغواي.. "صندوق التنمية" يناقش تعزيز التعاون مع عدد من الدول

التقى سعادة الرئيس التنفيذي لـ#الصندوق_السعودي_للتنمية سعادة سفير جمهورية الجابون لدى المملكة السيد جاي ابراهيم ميمبورو في مقر الصندوق اليوم، وأشاد سعادة السفير بجهود المملكة من خلال الصندوق ومشاريعه التنموية الحالية والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، كما... pic.twitter.com/xmgrxjgw34— الصندوق السعودي للتنمية (@SaudiFund_Dev)

التقى سعادة الرئيس التنفيذي لـ #الصندوق_السعودي_للتنمية سعادة سفير جمهورية الجابون لدى المملكة السيد جاي ابراهيم ميمبورو في مقر الصندوق اليوم، وأشاد سعادة السفير بجهود المملكة من خلال الصندوق ومشاريعه التنموية الحالية والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، كما… pic.twitter.com/xmgrxjgw34 — الصندوق السعودي للتنمية (@SaudiFund_Dev) January 29, 2024