شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية.. المؤشر ستوكس يغلق على ارتفاع بـ 0.2 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعا طفيفا اليوم عند الإغلاق، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها في عامين في الجلسة السابقة.

جاء الارتفاع بدعم من ارتفاع أسهم الطاقة، في حين تسببت خسائر أسهم شركات الاتصالات والشركات المالية في الحد من المكاسب. نتائج الأسهم الأوروبية وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 0.2 %، ويحوم بالقرب من أعلى مستوى له منذ عامين، الذي سجله يوم الجمعة، محققاً أفضل أداء أسبوعي له خلال ثلاثة أشهر.

ومن بين الأسهم التي تصدرت المكاسب اليوم، سهم هولسيم الذي قفز 4.7 % بعد أن قالت الشركة السويسرية العملاقة لمواد البناء إنها ستجعل عملياتها في أمريكا الشمالية قائمة بذاتها.

كما احتفظت أسهم النفط والغاز بمكاسبها خلال الجلسة بصعودهاً واحداً بالمئة، في حين فقدت أسعار النفط الخام زخمها في جلسة متقلبة. تراجع أسهم قطاع الاتصالات وعلى جانب الخسائر، تراجعت أسهم قطاع الاتصالات 0.8 % بانخفاض سهم الشركة الفنلندية إليسا 4.5 %.

وتراجعت أسهم القطاع المصرفي 0.5 %، بينما هبطت أسهم الشركات المالية 0.4 % متأثرة بتراجع سهم شرودرز 3.7 %. وهوى سهم شركة باير 4.9 %.