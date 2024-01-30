شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: السد العالى بخير ويلعب دور هام فى أزمة نقص الوقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية لتوليد الكهرباء، أن السد العالي يعمل بكفاءة عالية بنسبة تتجاوز ال70% من إجمالى طاقته الإنتاجية التى تصل إلى 2100 ميجا وات وله دور كبير فى تجاوز أزمة تخفيف الاحمال الناتجة عن نقص إمدادات الوقود خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأوضح كمال فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365"، أن السد العالى ينتج يوميا ما يزيد عن 1400 ميجا وات بكفاءة عالية، موضحاً أن جميع المحطات المائية تعمل بكامل قدرتها حيث أن محطة اسنا المائية تنتج يوميا 84 ميجا وات ونجع حمادى 65 ميجا وات وأسيوط 32 ميجا وات.

وأشار كمال إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى، حريصة على عمل الصيانات الدورية للسد العالى وتطويره من حين لآخر للحفاظ على هذا الرمز القومى.

يذكر أن شركة المحطات المائية هى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتمتلك 6 محطات لتوليد الكهرباء كهرمائية.