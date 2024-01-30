شكرا لقرائتكم خبر عن الاسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع أمام اليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني انخفاضا أمس الاثنين، مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل ارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2687 دولار أمريكي، بانخفاض 0.07%، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1728 يورو بارتفاع 0.16%.

انخفاض الأسهم البريطانية

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملات الاثنين، على انخفاض.

وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعًا بنسبة 0.03%، ما يعادل 2.35 نقطة، ليصل عند مستوى 7632.74 نقطة.