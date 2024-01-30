شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 02ر224 نقطة، أو 6ر0%، ليصل إلى 81ر38333 نقطة.

مؤشر ستاندرد آند بورز

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 96ر36 نقطة، أو 8ر0%، ليصل إلى 93ر4927 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 68ر172 نقطة، أو 1ر1%، ليصل إلى 04ر15628 نقطة.