الاقتصاد

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود

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د ب أ - نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 02ر224 نقطة، أو 6ر0%، ليصل إلى 81ر38333 نقطة.

مؤشر ستاندرد آند بورز

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 96ر36 نقطة، أو 8ر0%، ليصل إلى 93ر4927 نقطة.
وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 68ر172 نقطة، أو 1ر1%، ليصل إلى 04ر15628 نقطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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