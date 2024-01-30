شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف الطلب الصيني تدفع أسعار النفط إلى الهبوط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبطت أسعار النفط أكثر من دولار عند التسوية يوم الاثنين، بعدما أثار قطاع العقارات الصيني المتعثر القلق بشأن الطلب، ما دفع إلى إعادة تقييم علاوة المخاطر الناجمة عن التوتر في الشرق الأوسط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.15 دولار أو 1.4% إلى 82.40 دولار للبرميل عند التسوية، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.23 دولار أو 1.6% إلى 76.78 دولار.

وانخفضت العقود الآجلة لكلا الخامين عند التسوية لأول مرة منذ 4 جلسات، وسط تحول الاهتمام إلى مخاوف الطلب في الصين، إذ تفاقمت أزمة قطاع العقارات مع قرار محكمة في هونج كونج بتصفية مجموعة تشاينا إيفرجراند عملاق التطوير العقاري. الأزمة العقارية في الصين وتوجه الأزمة العقارية المتزايدة في الصين ضربة لثقة المستثمرين في أكبر مستورد للخام، خاصة بعدما أظهرت بيانات في وقت سابق نموًا أبطأ من المتوقع.

ومن المرجح أن تخفض روسيا صادراتها من النافتا، وهي مادة وسيطة تستخدم في صناعة البتروكيماويات، بين 127500 إلى 136000 برميل يوميًا، أي نحو ثلث الصادرات الإجمالية، بعدما تعطلت العمليات في مصافي على بحر البلطيق والبحر الأسود نتيجة حرائق، وفقًا لتجار وبيانات تتبع السفن من مجموعة بورصات لندن.

وتجددت الهجمات على منشآت النفط الروسية يوم الاثنين، إذ أعلنت السلطات الروسية أن الدفاعات الجوية أحبطت هجومًا بطائرة مسيرة على مصفاة سلافنفت-يانوس في مدينة ياروسلافل شمال شرقي موسكو.