شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو تتلقى توجيهًا بالمحافظة على مستوى إنتاجية قصوى عند 12 مليون برميل يوميًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تُعلن أرامكو السعودية أنها تلقّت توجيهًا من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميًا، وعدم الاستمرار في رفع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى مستوى 13 مليون برميل يوميًا .
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وستعمل الشركة على تحديث التوجيه الاسترشادي للإنفاق الرأسمالي عندما يتم الإعلان عن نتائج عام 2023 في مارس.