شكرا لقرائتكم خبر عن بارتفاع 16.8%.. 940 مليون ريال أرباح «بوبا العربية» في عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، صافي ربح في العام المالي الحالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، يقدر بنحو 940.163 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 16.77%، مقارنة بـ 805.117 مليون ريال في الفترة المماثلة من السنة الماضية.

ووفقا لبيان الشركة على تداول بلغت نتائج خدمات التأمين في العام الحالي 893,283 مليون ريال مقابل 667,078 مليون ريال للعام السابق، أي بارتفاع قدره 33.91٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي لنمو العمليات وزيادة عدد المؤمن عليهم.

وبحسب الشركة بلغ صافي نتائج خدمات التأمين في العام الحالي 865,037 مليون ريال مقابل 637,628 مليون ريال للعام السابق، أي بارتفاع قدره 35.66٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي لنمو العمليات وزيادة عدد المؤمن عليهم وانخفاض في صافي مصاريف إعادة التأمين.

وذكرت الشركة أن صافي الإيرادات الأخرى في العام الحالي بلغ 55,179 مليون ريال مقابل 26,255 مليون ريال للعام السابق، أي بارتفاع قدره 110.20٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي لنمو العمليات وبداية عمليات الشركة التابعة.