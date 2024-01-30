شكرا لقرائتكم خبر عن «عطاء التعليمية» توصي بتوزيع أرباح بقيمة 46.25 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة عطاء التعليمية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي انعقد في تمام الساعة (6:30 م) مساءً يوم الاثنين 17/07/1445هـ الموافق 29/01/2024م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت عدة بنود.

وأضافت أن البند الأول: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2023م ومناقشته.

والبند الثاني: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2023م.

والبند الثالث: الاطلاع على على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2023م ومناقشتها.

والبند الرابع: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31-07-2023م بقيمة إجمالية قدرها نحو 46.259 مليون ريال.

وأفادت بأن حصة كل سهم 1.10 ريال، بنسبة 11% من رأس المال المدفوع.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، كما سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقا.

البند الخامس: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ود.أحمد بن ناصر المتعب والتي لعضو مجلس الإدارة فرح المتعب ولعضو مجلس الإدارة ريم المتعب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود الإيجار لمجمعات الشرق الأوسط والفكر وبقيمة إجمالية قدرها (14,088,333) ريال بدون شروط تفضيلية.

البند السادس: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2023م.

البند السابع: الموافقة على صرف مبلغ (1,331,507) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (150,000) ريال لكل عضو، عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2023م

البند الثامن: التصويت على تعيين ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي للعام المالي المنتهي في 31/07/2024م والربع الأول للعام المالي المنتهي في 31/07/2025م وتحديد أتعابه.

البند التاسع: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (خالد بن معمر) عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 24-07-2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 07-11-2024م خلفاً للعضو السابق (ثنيان بن ثنيان – غير تنفيذي).

البند العاشر: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (ريم المتعب ) عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 24-07-2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 07-11-2024م خلفاً للعضو السابق (أحمد المتعب – غير تنفيذي).