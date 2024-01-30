شكرا لقرائتكم خبر عن «المعمر» تجدد اتفاقية مع «السعودي للاستثمار» بـ 136.8 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية مع البنك السعودي للاستثمار بقيمة 136.8 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مدة التمويل حتى تاريخ 04/30/ 2024م.

وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل اتفاقية التسهيلات مضمونة بسندات أمر بقيمة التسهيلات

وأشارت إلى أن الهدف من التمويل تمويل عقود المشاريع الجديدة وإصدار خطابات الاعتماد والضمان.