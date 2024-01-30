الاقتصاد

«كنان للتطوير العقاري» تعتزم طرح 3 % من أسهمها في «نمو»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة كنان الدولية للتطوير العقاري نية الشركة في طرح (3,600,000) سهم عادي تمثل (3%) من أسهمها وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، حصلت الشركة على موافقة السوق الصادرة بتاريخ 24/10/1444هـ (الموافق 14/05/2023م) على إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية، وموافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 07/06/1445هـ (الموافق 20/12/2023م) على تسجيل وطرح أسهم الشركة للاكتتاب في السوق الموازية.
وسيحدد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر، مع الإشارة إلى أن فترة الطرح ستبدأ من يوم الأحد الموافق 25/02/2024م وتستمر لغاية الساعة 3:00 مساءً من يوم الخميس الموافق 29/02/2024م.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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