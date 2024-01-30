شكرا لقرائتكم خبر عن «كنان للتطوير العقاري» تعتزم طرح 3 % من أسهمها في «نمو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة كنان الدولية للتطوير العقاري نية الشركة في طرح (3,600,000) سهم عادي تمثل (3%) من أسهمها وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، حصلت الشركة على موافقة السوق الصادرة بتاريخ 24/10/1444هـ (الموافق 14/05/2023م) على إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية، وموافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 07/06/1445هـ (الموافق 20/12/2023م) على تسجيل وطرح أسهم الشركة للاكتتاب في السوق الموازية.

وسيحدد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر، مع الإشارة إلى أن فترة الطرح ستبدأ من يوم الأحد الموافق 25/02/2024م وتستمر لغاية الساعة 3:00 مساءً من يوم الخميس الموافق 29/02/2024م.