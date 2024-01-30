شكرا لقرائتكم خبر عن بزيادة 38%.. «إدارات» تربح 17.3 مليون ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات، صافي ربح يقدر بنحو 17.370 مليون ريال في العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، مرتفعا بنسبة 37.8%، مقارنة بـ 12.014 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الشركة حققت إيرادات بإجمالي 80.2 مليون ريال بزيادة 36٪. فيما أسهمت إدارات كلاود بهذا النمو إذ شهدت زيادة في إيراداتها بنسبة 152٪ على أساس سنوي، ونسبة نمو 312٪ خلال النصف الثاني من عام 2023 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2022.

وأضافت أن إجمالي الربح بلغ 34.6 مليون ريال، بزيادة 45٪ على أساس سنوي. يجدر الذكر بأن تكلفة مبيعات الشركة شكلت 57% مقارنة" بنسبة 60% في نهاية 2022.

وأفادت الشركة بزيادة إجمالي الدخل الشامل بنسبة 37٪ من 14.4 مليون ريال في 2022 إلى 19.8 مليون ريال في 2023.

وأوضحت الشركة أنها حققت صافي ربح بمبلغ 17.4 مليون ريال، بزيادة 38% على أساس سنوي.

ونوهت بأن إجمالي الدخل الشامل بلغ 17.6 مليون ريال بنهاية عام 2023، بزيادة 46% مقارنة بنهاية عام 2022.

ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى مكسب من إعادة قياس التزامات منافع الموظفين والذي بلغ 201 ألف ريال.