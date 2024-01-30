شكرا لقرائتكم خبر عن بارتفاع 0.3 %.. 973 مليون ريال أرباح «جرير» في عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة جرير للتسويق في العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر الماضي بنسبة 0.3%، مسجلة 973 مليون ريال، مقارنة بـ 969.8 مليون ريال في العام السابق.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن سبب الارتفاع يعود إلى: ارتفاع اجمالي المبيعات بنسبة 12.8% ويرجع ذلك إلى ارتفاع مبيعات العديد من الأقسام يأتي في مقدمتها أقسام الهواتف الذكية و ألعاب الفيديو وأجهزة الكمبيوتر.

وأضافت أن على الرغم من زيادة المبيعات بنسبة 12.8% إلا أن اجمالي الربح شهد انخفاضاً طفيفاً بأقل من 1% بسبب الانخفاض النسبي لهامش الربحية للعديد من الأقسام وخاصة الهواتف الذكية وبسبب التغير في المزيج البيعي الذي تضمن وزناً أكبر للأقسام الأقل ربحية نسبياً.

وأوضحت أن برغم هذا الانخفاض الطفيف في اجمالي الربح فقد ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 2.6% ويرجع ذلك إلى انخفاض مصروفات البيع والتسويق وارتفاع الايرادات الأخرى.

وأشارت إلى أن برغم هذه الزيادة في الربح التشغيلي بنسبة 2.6% إلا أن صافي الربح قد ارتفع بنسبة 0.3% فقط وذلك بسبب زيادة تكلفة التمويل وبسبب ارتفاع مصروف الزكاة مقارنة بالعام الماضي الذي شهد رداً لمخصص للزكاة بمبلغ 17 مليون ريال بعد صدور القرار الاستئنافي لصالح الشركة عن السنوات 2011م إلى 2015م.