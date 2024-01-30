شكرا لقرائتكم خبر عن تداول الدولار في نطاق ضيق ترقبا لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي والان نبدء بالتفاصيل

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استقرار مؤشر الدولار

الدمام - شريف احمد - جرى تداول الدولار اليوم الثلاثاء ضمن نطاق ضيق مقابل العملات الرئيسية الأخرى وسط ترقب المتعاملين لقرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع بحثا عن أدلة حول الموعد الذي قد يخفض فيه البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة.وتستهل بيانات الوظائف في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء أسبوعا من البيانات المتعلقة بسوق العمل المحلي والتي تبلغ ذروتها بصدور تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يناير يوم الجمعة.وستعطي البيانات المزيد من المؤشرات حول حالة أكبر اقتصاد في العالم.استقر مؤشر الدولار خلال ساعات التداول الآسيوية حيث تداول مؤخرا حول 103.50 مع تحرك المتعاملين في السوق بحذر قبل اجتماع بنك الاحتياطي الاتحادي الذي يبدأ اليوم الثلاثاء ويستمر يومين.ومع توقع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، ستركز الأسواق على اللهجة التي سيتحدث بها رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في المؤتمر الصحفي غدا الأربعاء وأي تلميحات لخفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق حاليا بنسبة 46 % أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة في مارس، بانخفاض من 73.4 % قبل شهر، إذ تعزز البيانات وجهة النظر القائلة بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال مرنا.وقال محللون: "إن اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة لن يكون متشائما كما تشير أسعار السوق الحالية".وانخفض اليورو 0.09 % إلى 1.0822 دولار قبيل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية للربع الرابع في منطقة اليورو، إذ تشير التوقعات إلى مؤشرات أضعف بكثير مما كانت عليه في الولايات المتحدة.واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2709 دولار، متماسكا قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا هذا الأسبوع.وفي آسيا، تراجعت العملة الأمريكية بنسبة 0.06 % مقابل الين عند 147.38 للدولار.وصعد الدولار الأسترالي 0.08 % مقابل العملة الأمريكية إلى 0.6616 دولار أمريكي، بعد أن ارتفع لأعلى مستوى في أسبوعين عند 0.6625 دولار أمريكي.وفي العملات المشفرة، ارتفعت عملة البتكوين 0.41 % إلى 43355.85 دولارا، بعد أن لامست أعلى مستوى لها منذ 12 يناير عند 43777.00 دولارا في وقت سابق من الجلسة.