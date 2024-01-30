شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش اقتصاد ألمانيا 0.3 % في الربع الأخير من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات أولية أصدرتها الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن اقتصاد البلاد سجل انكماشا في الربع الأخير من عام 2023، حيث تراجع إجمالي الناتج المحلي بواقع 0.3% ، مقارنة بالربع الثالث.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي، إنه قد تم تعديل الرقم ليتناسب مع الأسعار والتقويم والتأثيرات الموسمية. وتطابقت الأرقام الأولية مع التقديرات السابقة لمكتب الاحصاء.

جدير بالذكر أن الاقتصاد الألماني، وهو الأكبر في الاتحاد الأوروبي، تعرض إلى حالة من الركود في عام 2023، حيث انكمش بنسبة تقدر بنحو 0.3% خلال العام بأكمله، بعد أن تعرضت البلاد لصفعة قوية بسبب ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الطلب العالمي - الذي يشمل الطلب من جانب الصين - على الصادرات الألمانية.

ويتوقع خبراء الاقتصاد إلى حد كبير، أن يكون 2024 عاما صعبا آخر بالنسبة للاقتصاد الألماني. كما يتوقعون انكماش الاقتصاد مجددا، وذلك على الأرجح في الربع الأول من العام، حيث تواجه البلاد العديد من التحديات، التي تشمل إضرابات عمال النقل وتعطل عمليات الملاحة عبر البحر الأحمر وقناة السويس.

