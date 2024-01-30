شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: أرامكو تعتزم إطلاع السوق على توجيهات الإنفاق الرأسمالي في نتائج 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أرامكو بتوجيه من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى طاقتها الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميًا، وعدم الاستمرار في رفع طاقتها الإنتاجية القصوى المستدامة إلى 13 مليون برميل يوميًا.

وبحسب مصادر لـ«اليوم»، تحدد الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من قبل الدولة وفقًا لنظام المواد الهيدروكربونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 2 ربيع الثاني 1439هـ الموافق 20 ديسمبر 2017م. 3 ملايين برميل طاقة احتياطية تمتلك أرامكو حاليًا 3 ملايين برميل من الطاقة الاحتياطية، والتي سيتم دعمها بشكل أكبر في المستقبل القريب من خلال تقدم العمل في برنامج إزاحة السوائل الذي يوفر 1 مليون برميل في اليوم، ومن المتوقع أن يوفر المزيد من النفط والمنتجات المكررة للتصدير.

ووفقا للمصادر فإن أرامكو على استعداد لرفع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة امتثالاً لأي توجيهات صادرة عن الحكومة. تعزيز الموثوقية والمرونة التشغيلية وتنفذ أرامكو حاليًا العديد من المشاريع التي ستساهم في تعزيز موثوقية أرامكو ومرونتها التشغيلية وقدرتها على اغتنام الفرص المتاحة في السوق.

وتتوقع أرامكو توجه بشكل أكبر في البرنامج الرأسمالي الطموح للشركة، بما في ذلك إنتاج الغاز، والذي تهدف الشركة إلى زيادته بأكثر من 50% بحلول عام 2030. وسيتم الإعلان عن التغييرات، إن وجدت، في البرامج الأخرى في الوقت المناسب

وتعتزم أرامكو إطلاع السوق على توجيهات الإنفاق الرأسمالي لدينا في إعلان نتائج العام 2023 بأكمله في أوائل شهر مارس. لا تغيير في سيناريوهات الطلب المستقبلي ووفقا لأرامكو لا يوجد تغيير بخصوص سيناريوهات الطلب المستقبلي على الطاقة، وأن العالم سيحتاج إلى جميع أشكال الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز، لضمان تحول الطاقة بأسعار معقولة وموثوقة.

وباعتبارها منتجًا للنفط والغاز منخفض التكلفة وتمتلك واحدة من أقل مستويات كثافة الكربون في صناعتنا، فإن أرامكو نلعب دورًا حاسمًا في تلبية الطلب العالمي على طاقة آمنة وموثوقة وبأسعار معقولة.