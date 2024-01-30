شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين لقرار الاتحادي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع طفيف للدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة مع ترقب المستثمرين لاجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للحصول لاستقاء مؤشرات بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 1030 بتوقيت جرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 % إلى 2035.54 دولار للأوقية.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 2034.90 دولارا. نزول الدولار وعوائد السندات وقال محللون: "يستفيد الذهب من نزول الدولار وعوائد سندات الخزانة، حتى مع استمرار مواجهة الأسواق لاحتمالات خفض سعر الفائدة الاتحادي في مارس".

ونزل مؤشر الدولار 0.1 %، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

ووصلت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين عند 4.0360 %. انخفاض أسعار الفائدة وبقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

ومن المقرر أن صدور قرار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي غدا الأربعاء، وذلك بعد ميله نحو التيسير في اجتماع ديسمبر.

وتتوقع الأسواق إلى حد كبير أن يترك البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية الاجتماع الذي يستمر يومين. المعادن النفيسة وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين 0.5 % إلى 922.10 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.2 % إلى 984.84 دولار. وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 إلى 23.09 دولار للأوقية.

