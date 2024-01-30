شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة القاهرة و"المركز التايوانى" يبحثان زيادة التبادل التجارى المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت غرفة القاهرة التجارية والمركز التجاري التايواني سبل زيادة التبادل التجاري والاستثمارى المشترك بهدف دعم اقتصاد البلدين.

وجاء ذلك اليوم الثلاثاء خلال استقبال شريف يحيى نائب رئيس غرفة القاهرة نيابة عن أيمن العشري رئيس الغرفة "سكلى وانج" مديرة مركز تايوان التجاري بالقاهرة، في حضور الدكتورة نجلاء النجار عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة.

وتناولت المباحثات كيفية دعم التعاون في الفترة القادمة بما يؤدى إلى زيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية التي تنعكس على رفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري المشترك.

وقال شريف يحيى إن الغرفة تفتح آفاقًا جديدة مع كافة الدول لدعم العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية وتوفر كافة البيانات اللازمة عن السوق المصري وما به من فرص استثمارية في مختلف القطاعات، وكذلك سلع متنوعة ذات مواصفات عالمية في ظل دعم الحكومة المصرية للمستثمرين والاستثمار والحوافز التي توفرها لجذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري.

وتابع "يحيى": نحن نسعى لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارى مع تايوان من خلال تكثيف اللقاءات الثنائية بين مجتمع الأعمال في البلدين تحت رعاية الغرفة والمركز التجاري التايواني.

ومن جانبها، قالت السيدة "سكلى وانج" إن زيارتها للغرفة تستهدف توطيد العلاقات الثنائية على الصعيد الاقتصادي وبحث سبل جديدة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين من خلال زيادة التنسيق بين الغرفة والمركز التجاري التايواني وتوفير البيانات اللازمة التي تزيد من العلاقات الاقتصادية الثنائية.