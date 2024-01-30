شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: إضافة 14209غرفة فندقية جديدة للطاقة الاستيعابية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - استعراض النمو في أعداد الغرف الفندقية والأعداد المتوقع افتتاحها خلال الفترة المقبلة - تحقيق نمو غير مسبوقة في حجم الطاقة الفندقية وصل إلى 7 % - توفير ما يقرب من 15600 فرصة عمل مباشرة و70 ألف فرصة عمل غير مباشرة من خلال الغرف الفندقية الجديدة التي تم افتتاحها

في إطار المتابعة الدورية للجهود التي تتم لتحسين جانب العرض بالمقصد السياحي المصري في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر ولا سيما فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار السياحي وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها بما يساهم في استيعاب الأعداد السياحية المستهدفة، عقد، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعاً مع السيد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، بحضور المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة.

وقد تم، خلال الاجتماع، متابعة حجم النمو في أعداد الغرف الفندقية، والأعداد المتوقع افتتاحها خلال الفترة المقبلة، وآخر مستجدات إجراءات تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار الفندقي في مصر.

وقام محمد عامر، بتقديم عرض تقديمي مفصل، استعرض خلاله الموقف النهائي لأعداد الغرف الفندقية التي تم إضافتها للطاقة الاستيعابية الموجودة في مصر، خلال الفترة من ديسمبر2022 وحتى ديسمبر 2023، سواء من خلال افتتاح منشآت فندقية جديدة أو منشآت كانت مغلقة أو توسعات في منشآت موجودة بالفعل، حيث بلغ إجمالي أعداد الغرف الفندقية الجديدة التي تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال هذه الفترة 14209 غرفة، محققة بذلك نسبة نمو غير مسبوقة في حجم الطاقة الفندقية في مصر وصلت إلى 7%، ليصبح بذلك إجمالي الطاقة الفندقية الموجودة في مصر 220044 غرفة حتي ديسمبر 2023.

ووفر افتتاح وتشغيل هذه الغرف الفندقية الجديدة بمختلف فئاتها (نجوميتها) ما يقرب من 15600 فرصة عمل مباشرة، و70 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وتنقسم أعداد هذه الغرف الفندقية الجديدة إلى جزأين، يتعلق الجزء الأول بطاقة جديدة ومضافة والتي بلغ عددها خلال تلك الفترة 7325 غرفة موزعة على منشآت فندقية تتنوع ما بين فئات 5 و4 و3 نجوم، في كل من جنوب سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومطروح والساحل الشمالي وسيوة، والأقصر، وأسوان، وبورسعيد والعين السخنة، والمنيا.

ويتعلق الجزء الثاني بطاقة تمثل غرف فندقية كانت مغلقة وتم إعادة فتحها والتي بلغ عددها خلال تلك الفترة 6884 غرفة، حيث كانت أعداد الغرف المغلقة في ديسمبر 2022 (23099) غرفة وتناقصت حتى أصبحت في ديسمبر 2023 (16215) غرفة فندقية مغلقة.

وخلال الاجتماع، تم، أيضاً استعراض الموقف التنفيذي النهائي للغرف الفندقية المتوقع افتتاحها وتشغيلها خلال الفترة المقبلة، حيث إنه من المتوقع أن يتم افتتاح 25 ألف غرفة فندقية بنهاية عام 2024.

ومن جانبه، أكد أحمد عيسى على أهمية الإسراع في استكمال بناء الغرف الفندقية المطلوبة لاستيعاب ما تستهدفه مصر في حجم الحركة السياحية الوافدة إليها وخاصة لاستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

ووجه بأهمية موافاة البنوك ومؤسسات العمل المدني المختلفة الممثلة للقطاع الخاص بالضوابط الخاصة بحوافز الاستثمار الفندقي الجديدة التي تم الموافقة عليها في مجلس الوزراء في اجتماعه يوم 20 ديسمبر الماضي، وذلك فور الانتهاء من اللائحة التنفيذية لها.