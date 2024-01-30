شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان: رجال الأعمال اليابانيين لديهم ثقة فى مناخ الأعمال بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أوكا هيروشي سفير اليابان في مصر، إن بناء مصنع يازاكي للضفائر الكهربائية في مصر من قبل شركة يازاكي هو أوضح دليل على ثقة رجال الأعمال اليابانيين في مناخ الأعمال والاستثمار فى مصر.

وأضاف خلال وضع حجر الأساس لمشروع مصنع يازاكي في محافظة الفيوم، أنه تم تذليل كافة الإجراءات أمام الشركة اليابانية بصورة سريعة منذ توقيع الاتفاق فى ابريل الماضى وأن اختيار مصر لهذا المشروع يعتبر اختيار منطقى لأن بها الأيدى العاملة وسنعمل على التعاون التعليمي وكذلك سنرعى المواهب الخاصة بشباب الفيوم.

وذكر سفير اليابان في مصر أن قيام الحكومة المصرية ببنية تحتية وأساسية قوية يساهم في مساعدة المشروع الجديد على تصدير كامل إنتاجه للخارج، وكذلك الرخص السريعة الذهبية خلق بيئة ممتازة لجذب يازاكي إلي مصر.

وأوضح أنه يتم التعاون مع محافظة الفيوم وتم تدشين مدرستين هنا ونسعى إلى المزيد كما أتطلع واترقب إلى أول إنتاج لمشروع يازاكى للضفائر الكهربائية فى مصر.