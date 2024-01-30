شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد وضع حجر الأساس لمصنع يازاكى اليابانى باستثمارات 30 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري نيابة عن وزير الصناعة والتجارة يرافقه محافظ الفيوم الدكتور أحمد الانصاري والسيد اوكا هيروشي سفير اليابان في مصر وضع حجر الأساس لمصنع شركة يازاكى اليابانية - الأنظمة الكهربائية للسيارات - باستثمارات مبدئية قدرها 30 مليون يورو سيتم ضخها بالكامل من الخارج.

وقال رئيس التمثيل التجاري يحيي الواثق بالله إن شركة يازاكى اليابانية تعتبر من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في أنظمة التوزيع الكهربائى للسيارات والتي تأسست عام 1941 مشيراً إلى أن هذا المشروع من أسرع المشروعات التي أنهيت إجراءاتها من خلال حصولها على الرخصة الذهبية.

وأوضح الواثق بالله إن التمثيل التجاري لعب دور كبير لجذب شركة يازاكي اليابانية إلي مصر، مشيرا إلي أن المشروع سيقام على مساحة 70 ألف متر مربع وتم تحديد مدة 12 شهراً لتنفيذ المشروع بالكامل ويساهم هذا المشروع الضخم فى تحقق رؤية الدولة المصرية فى مجال توطين صناعة السيارات بمصر بالاضافة الى مساهمته فى تنمية الصعيد.

وقال أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن هناك نهضة تنموية لوجستية وبنية تحتية قوية بمحيط مشروع شركة يازاكي اليابانية الأمر الذى ساهم في جذب الشركة للاستثمار في الفيوم، ومعدلات التنفيذ في البنية التحتية لمشروع يازاكي تشهد تطور وهناك إصرار على تجاوز كافة التحديات وخلق مجتمع صناعى شرق محافظة الفيوم عبر مشروع يازاكي.

وقال هانز ليمينز رئيس يازاكي اليابانية، إن مصنع يازاكي الجديد هو الأول لنا في مصر مشيرا إلي أن سوق السيارات به العديد من التحديات والفرص ونسعي من خلال المصنع لإيجاد حلول ولعب دور رئيسي في تحقيق التنمية والاستدامة ولدينا 23 فرع في عدد من الدول ونؤكد أن لدينا التزام لإنجاز مصنع يازاكي في مصر خلال عام وتنفيذ افضل الممارسات الحديثة في الصناعة.

وأشار خلال وضع حجر الأساس لمشروع مصنع يازاكي في مصر، إلي أنه سيتم تعيين وتوظيف من لديهم المهارات المختلفة من مصر، على أن يكون هذا المشروع فصل جديد في نجاحات يازاكي العالمية.

وقال أحمد البديوي العضو المنتدب لشركة يازاكي في مصر أن المشروع يستهدف تحقيق حجم صادرات بإجمالى 100 مليون يورو سنوياً حيث إنه سيتم تصدير كامل الإنتاج إلى الخارج كما سيوفر ما يقرب من 3 آلاف فرصة عمل مباشرة بالإضافة إلى 500 فرصة عمل غير مباشرة.

وأضاف أنه تم تسريع كافة الإجراءات بصورة سريعة من مجلس الوزراء المصري واستهداف انتهاء المرحلة الأولي من المشروع ونبدأ التشغيل في أغسطس 2024.