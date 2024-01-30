شكرا لقرائتكم خبر عن «بحر العرب»: ترسية مشروع مع جامعة الطائف بـ 7.2 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات عن ترسية مشروع مع جامعة الطائف.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المشروع يهدف إلى تشغيل وصيانة الحاسب الآلي والشبكات.

وأضافت أنها استلمت إشعار الترسية اليوم، لافتة إلى أن المشروع بيقمة إجمالية تقدر بنحو 7.272 مليون ريال.

