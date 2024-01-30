شكرا لقرائتكم خبر عن «بحر العرب»: ترسية مشروع مع جامعة الطائف بـ 7.2 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات عن ترسية مشروع مع جامعة الطائف.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المشروع يهدف إلى تشغيل وصيانة الحاسب الآلي والشبكات.
وأضافت أنها استلمت إشعار الترسية اليوم، لافتة إلى أن المشروع بيقمة إجمالية تقدر بنحو 7.272 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المشروع يهدف إلى تشغيل وصيانة الحاسب الآلي والشبكات.
وأضافت أنها استلمت إشعار الترسية اليوم، لافتة إلى أن المشروع بيقمة إجمالية تقدر بنحو 7.272 مليون ريال.