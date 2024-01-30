شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مارس.. توزيع الأرباح على مالكي وحدات صندوق «ملكية ريت» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قالت شركة ملكية للاستثمار إن توزيع الأرباح على مالكي وحدات صندوق ملكية عقارات الخليج ريت سيكون ابتداءً من يوم الأحد 3 مارس 2024.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول بتاريخ 16 يناير الحالي توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت عن الفترة من 2023/10/1 م وحتى 2023/12/31 م بقيمة 10.376 مليون ريال.
ونوهت الشركة بان شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" ستقوم بعملية توزيع الأرباح لمالكي الوحدات المستحقين عن طريق التحويل المباشر إلى حساباتهم البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول بتاريخ 16 يناير الحالي توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت عن الفترة من 2023/10/1 م وحتى 2023/12/31 م بقيمة 10.376 مليون ريال.
ونوهت الشركة بان شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" ستقوم بعملية توزيع الأرباح لمالكي الوحدات المستحقين عن طريق التحويل المباشر إلى حساباتهم البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية.