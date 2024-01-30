شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مارس.. توزيع الأرباح على مالكي وحدات صندوق «ملكية ريت» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة ملكية للاستثمار إن توزيع الأرباح على مالكي وحدات صندوق ملكية عقارات الخليج ريت سيكون ابتداءً من يوم الأحد 3 مارس 2024.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول بتاريخ 16 يناير الحالي توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت عن الفترة من 2023/10/1 م وحتى 2023/12/31 م بقيمة 10.376 مليون ريال.

ونوهت الشركة بان شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" ستقوم بعملية توزيع الأرباح لمالكي الوحدات المستحقين عن طريق التحويل المباشر إلى حساباتهم البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية.

